Arbiter Kuipers krijgt Egypte-Uruguay toegewezen

Voor de 45-jarige Kuipers is het zijn laatste toernooi op topniveau. Vier jaar geleden kwam hij ook in actie op het WK in Brazilië. Daar stonden de groepswedstrijden Engeland-Italië en Zwitserland-Frankrijk onder zijn leiding. In de achtste finales floot hij de wedstrijd tussen Colombia en Uruguay.



Uruguay-vedette Luis Suárez is overigens een goede bekende van Kuipers. De Nederlandse arbiter had de leiding over Ajax-PSV toen de aanvaller van de Amsterdammers tegenstander Otman Bakkal in zijn schouder beet. Het incident werd destijds niet waargenomen door Kuipers. Suárez werd op basis van videobeelden zeven wedstrijden geschorst.



Rusland en Saoedi-Arabië zijn de twee andere landen in groep A. Zij spelen morgen de openingswedstrijd van het WK, een duel dat onder leiding staat van de Argentijn Nestor Pitana.