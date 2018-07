Belgen door het dolle: Sommige spelers huilden na afloop

Ook sterspeler Kevin De Bruyne, die de tweede Belgische goal maakte en werd verkozen tot Man of the Match, was dolgelukkig de stunt. ,,Nog twee te gaan nu. Deze wedstrijd tegen Brazilië was een grote test voor ons'', beaamde De Bruyne. ,,We speelden perfect in de eerste helft. Brazilië is aanvallend natuurlijk heel sterk. We wisten dat ze sowieso kansen zouden krijgen, maar wij ook. We hebben het tactisch gewoon heel goed gedaan."



Volgens De Bruyne speelde België tegen Brazilië als een heel hecht team. ,,Toch denk ik dat we deze overwinning vooral te danken hebben aan onze acht spelers die voor de verdediging verantwoordelijk waren. Dankzij hun optreden konden wij met zijn drieën voorin het verschil maken. Echt, iedereen was goed in deze wedstrijd.''