Colombiaanse community in Nederland boos op NOS

Basisplaats Egyptische keeper El Hadary (45) oudste speler ooit op een WK

15:37 Egyptenaar Essam El Hadary staat in het doel in de laatste groepswedstrijd op het WK van Egypte tegen Saudi-Arabië. Bondscoach Héctor Cúper gunt de 45-jarige keeper een basisplek in de wedstrijd die nergens meer om gaat. El Hadary wordt daardoor met zijn leeftijd van 45 jaar en 161 dagen de oudste speler ooit op een WK. Ook sterspeler Mohamed Salah staat aan de aftrap.