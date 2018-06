De Iraanse muur heeft een naam: Alireza Beiranvand

Naar wie moeten we kijken?

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Op het WK zelfs. In 2006 zaten ze bij elkaar in de poule, Portugal won met 2-0. Deco maakte het eerste doelpunt, en de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo het tweede, uit een strafschop. Het was zijn eerste WK-goal ooit. Ook het andere duel tussen beide landen, in 1972, werd door Portugal gewonnen (3-0).

Wie is de favoriet?

Bij een gelijkspel is Portugal door naar de volgende ronde, en de verwachting is dat dat wel lukt. Probleem voor Iran is dat het zal moeten scoren, en dat lukte tot nu toe alleen via een eigen doelpunt van Marokko. Portugal is een luizenploeg bij uitstek, in elk geval in de beeldvorming. Lekker achterover leunen, en wachten tot Ronaldo er weer eentje in knalt. Dat bleek tegen Marokko echter een stuk minder comfortabel te gaan dan het klinkt. Marokko was de sterkere ploeg en kreeg meer kansen. Ook tegen Spanje bleek Portugal niet over een waterdichte verdediging te beschikken.