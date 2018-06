De videoscheids werkt, maar tóch wringt het

Doufikar: Geen WK'86 door Co Adriaanse

12:00 Marokko neemt het morgen op tegen Portugal. In 1986 wonnen de Leeuwen van de Atlas in Mexico voor het eerst een WK-wedstrijd. Tegenstander in het Estadio Tres de Marzo was Portugal. Aziz Doufikar, de eerste Marokkaans-Nederlandse profvoetballer, was toen 22 jaar. Hij had erbij kunnen zijn, maar volgens de voormalige middenvelder hield PEC Zwolle-trainer Co Adriaanse dat tegen.