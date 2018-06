Denemarken is klaar voor WK na zege op Mexico

De Deense treffers vielen in de slotfase en kwamen op naam van Yussuf Poulsen en Christian Eriksen. Beide landen zijn actief op het komende WK in Rusland

Aanvaller Nicolai Jørgensen (Feyenoord) werd na de eerste helft gewisseld bij de thuisploeg. Zijn vervanger was Ajacied Kasper Dolberg. Diens ploeggenoot Lasse Schöne kwam in de 62ste minuut in het veld. Bij Mexico fungeerde PSV-spits Hirving Lozano in de 57ste minuut als invaller.



Zweden kwam voor eigen publiek in Gothenburg tegen Peru niet verder dan 0-0. Bij de bezoekers werd Renato Tapia (Feyenoord) in de 76ste minuut gewisseld. Beide landen doen eveneens mee aan het WK.