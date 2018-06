Diego Reyes haakt af bij Mexico

Reyes was wel meegereisd naar Rusland en stond gisteren in Moskou ook op het trainingsveld, maar in overleg met de technische staf heeft hij besloten plaats te maken voor een fitte speler. ,,Het doet pijn in mijn hart'', zegt de 25-jarige Reyes, die voor de Portugese kampioen FC Porto speelt.



De 55-voudig international was een vaste waarde in de nationale ploeg. Bondscoach Juan Carlos Osorio heeft de 22-jarige middenvelder Erick Gutiérrez van CF Pachuca als vervanger bij zijn selectie gehaald. ,,Ik geloof in deze groep, er zit zoveel talent in'', aldus Reyes.



Mexico begint het WK zondag in Moskou tegen titelverdediger Duitsland. Zuid-Korea en Zweden zijn de andere tegenstanders in de groep.