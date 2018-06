Ebuehi in definitieve WK-selectie Nigeria

Oostenrijk klopt Duitsland bij rentree Neuer

2 juni Duitsland heeft in de aanloop naar het WK opnieuw een nederlaag moeten incasseren. De regerend wereldkampioen verloor in Klagenfurt de oefeninterland tegen Oostenrijk met 2-1. Doelman Manuel Neuer beleefde zo een vervelende rentree, nadat hij ruim acht maanden geleden opnieuw een breukje in zijn voet had opgelopen.