Eindelijk komt de WK-favoriet in actie

Wie is de favoriet? Als favoriet voor de wereldtitel is Brazilië logischerwijs ook in dit duel de torenhoge favoriet. Hoewel Zwitserland zesde staat op de FIFA-ranglijst, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat ze de drie punten binnen kunnen halen. Aan de andere kant: Een 7-1 nederlaag in eigen land, in de halve finale van een WK leek ook onwaarschijnlijk.



Kunnen we spektakel verwachten? Bij de Brazilianen is er altijd spektakel te verwachten. Een Braziliaan zonder een trukendoos of spectaculaire dribbel mag eigenlijk geen Braziliaan zijn. Vooral de aanval van de Zuid-Amerikanen is likkebaardend goed. Maar onderschat de Zwitsers ook niet, zeker niet met Xherdan Shaqiri in de ploeg. De speler van Stoke City maakte op het EK van 2016 misschien wel het doelpunt van het toernooi met een spectaculaire volley.