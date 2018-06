Engeland brengt zijn 'young guns' in stelling tegen Tunesië

Naar wie moeten we kijken? Laten we het even bij Engeland houden. Dan kunnen we niet om Harry Kane heen. In de door buitenlanders gedomineerde Premier League maakte hij achtereenvolgens 21, 25, 29 en 30 doelpunten, over vier jaar gezien meer dan elke andere spits. Zijn koelbloedigheid voor de goal is haast ongeëvenaard, op zijn werklust is nooit wat aan te merken, buiten het veld is hij een heer. Aan zijn hand hopen de Engelsen eindelijk weer eens potten te breken op een WK.