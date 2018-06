Fàbregas naar vierde WK, maar nu als analyticus voor BBC

Fàbregas is zeker niet de enige grote naam in het team van analytici bij de BBC dit WK. Eerder kondigde de Britse omroep al aan dat Jürgen Klinsmann, Didier Drogba, Pablo Zabaleta, Frank Lampard, Alan Shearer, Rio Ferdinand, Jermaine Jenas en uiteraard presentator Gary Lineker hun licht gaan schijnen over de wedstrijden in Rusland. De helft van de wedstrijden op het WK is bij de BBC te zien, de andere helft bij de commerciële omroep ITV. Daar komen Roy Keane, Gary Neville, Ryan Giggs, Ian Wright, Slaven Bilic, Henrik Larsson en Mark Clattenburg aan het woord.