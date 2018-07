FIFA tikt cameramannen op de vingers: 'Seksistisch'

Anti-discriminatiebeweging Fare Network stelt dat niet homofobie of racisme het grootste probleem is tijdens het WK in Rusland, maar seksisme. De beweging heeft verschillende WK-wedstrijden gemonitord en heeft dertig gevallen van seksisme vastgesteld.



Maar niet alleen op televisie krijgen vrouwen te maken met seksisme. Volgens Piara Powar van Fare Network worden tientallen vrouwen, voornamelijk Russische, op straat lastig gevallen door mannelijke voetbalfans. Ook vrouwelijke journalisten zouden te maken hebben gekregen met handtastelijke voetbalfans of worden zelfs gekust tijdens de uitzending.



Addiechi stelt dat de FIFA in samenwerking met de politie al de nodige fankaarten (welke nodig zijn om de stadions binnen te komen) heeft afgepakt van fans die zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijk gedrag.