Gastland verloor nog nooit een openingsduel op WK

Lucien Laurent maakte op 13 juli 1930 de eerste WK-goal ooit. De Fransman zette zijn land in de 19de minuut op een 1-0 voorsprong tegen Mexcio, dat met 4-1 werd geklopt. De vraag is of hij meteen wist dat hij historie had geschreven, want op hetzelfde moment werd Verenigde Staten – België (3-0) gespeeld. Aan openingswedstrijden deden ze nog niet in de oertijd van het WK. In 1934 begon het WK zelfs met acht knock-outduels – waaronder Nederland- Zwitersland (2-3) die allemaal op hetzelfde tijdstip begonnen. Vier jaar later had het toernooi hetzelfde format. Met dit verschil dat Duitsland – Zwitserland (1-1) een dag eerder werd gespeeld en dus feitelijk de eerste openingswedstrijd ooit is. De beslissing volgde overigens pas vijf dagen later toen Zwitserland in de replay met 4-2 won.