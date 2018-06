Grijpt Duitsland de reddingsboei die het zelf uitwierp?

voorbeschouwingHet had weinig gescheeld of de wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea, vanmiddag om 16.00 uur was er één geweest om des keizers baard. Maar dankzij Toni Kroos hebben beide ploegen nog alles om voor te spelen. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken?

In Duitsland groeit de roep om meer speeltijd voor Julian Brandt. De 22-jarige vleugelspeler, die Manchester City-revelatie Leroy Sané buiten de selectie hield, kende twee spectaculaire invalbeurten. Zowel tegen Mexico als Zweden kwam hij in de 87e minuut in het veld. Beide malen slaagde de blonde jongeling er in het houtwerk te raken met een afstandschot. Zelf belooft hij een doelpunt, als hij nog eens mag spelen. ,,Het tweede schot was 5 centimeter dichterbij het doel dan het eerste, dus de volgende zou er in moeten gaan."

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Ja, twee keer speelden ze zelfs op het WK tegen elkaar. De meest gedenkwaardige onderlinge wedstrijd is die op het WK van 2002, in de halve finales. Door een doelpunt van Michael Ballack liep het Zuid-Korea van Guus Hiddink toen een finaleplaats mis. Ook in 1994, vandaag precies 24 jaar geleden, won Duitsland (3-2). De meest recente wedstrijd tussen beide ploegen was een oefenwedstrijd in 2004. Die won Zuid-Korea met 3-1.

Wie is de favoriet?

Duitsland, nou en of. Niet dat ze nou zo overtuigd hebben dit toernooi, maar ze hebben nu eenmaal veel meer kwaliteit dan Zuid-Korea. Dat maakte ook nog geen indruk dit toernooi, en viel vooral op met harde overtredingen. Het moet uit een ander vaatje tappen om nog een ronde verder te komen, maar de vraag is of dit team daartoe in staat is.

Kunnen we spektakel verwachten?

Toch wel. Duitsland valt dit toernooi op met een heel aanvallend concept, dat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd, en mede daardoor ook zorgt voor kansen voor de tegenstander. De backs staan heel diep. Bij balverlies ligt er voor de tegenstander veel ruimte op de flanken. Met een speler als Son Heung-min liggen daar mogelijkheden voor Zuid-Korea. Tegelijk mag van het ervaren Duitsland verwacht worden dat het de mankementen nu onderhand wel uit het spel gesloopt heeft. De ploeg heeft een ruime overwinning nodig om zeker te zijn van de volgende ronde, en zal dus volharden in een aanvallend concept.

Verder nog iets opvallends?

Ja. Son Heung-min, die voor hij naar Tottenham Hotspur trok in Duitsland voor Bayer Leverkusen speelde, neemt de twee verliespartijen van zijn land nogal zwaar op. Na de wedstrijd tegen Mexico barstte hij zelfs in tranen uit. ,,Het spijt me heel erg, maar we hebben ons best gedaan", zei hij huilend.