Het doet bijna pijn om Messi te zien worstelen

Sampaoli beschermt Messi: 'Hij draagt niet alle verantwoor­de­lijk­heid'

20 juni Bondscoach Jorge Sampaoli van Argentinië heeft zijn sterspeler Lionel Messi in de aanloop naar de tweede WK-wedstrijd tegen Kroatië, donderdag in Nizjni Novgorod (20.00 uur), nadrukkelijk in bescherming genomen.