Houdt Van Marwijk de Nederlandse eer hoog?

Hebben we na vanmiddag nog een Nederlandse coach op het WK? De kans dat Bert van Marwijk met Australië een ronde verder komt is klein, maar het kan nog wel. In elk geval moet Australië zelf winnen van Peru (aftrap 16.00 uur). Daarnaast is er hulp nodig van Frankrijk, dat Denemarken moet verslaan. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken?

Let u vooral op Aaron Mooy. De 27-jarige speler van Huddersfield Town is een onvermoeibare middenvelder die vooral tegen Frankrijk in het eerste WK-duel veel indruk maakte. Het toch niet bepaald zwakke Franse middenveld kreeg geen poot aan de grond tegen Mooy. En dat is toch ook een beetje ons succes, want Mooy heeft ook een Nederlands paspoort, omdat zijn moeder een Nederlandse is. Zijn vader is van Duitse komaf. Mooy werd door Manchester City, waar hij niet uitkwam in de hoofdmacht, in 2016 verhuurd aan Huddersfield Town, dat hem vorig jaar definitief overnam. En daar geen spijt van kreeg. Let er tegen Peru eens op hoeveel ballen hij afpakt.

Aaron Mooy (l) duelleert tijdens het WK-duel met Frankrijk met Nabil Fekir.

Hebben de ploegen verleden met elkaar?

Nee. Australië en Peru speelden nog nooit tegen elkaar.

Wie is de favoriet?

We zouden chauvinistisch kunnen zijn en het Australië van Bert van Marwijk als favoriet aanwijzen, maar dat gaan we toch voorbij aan de kracht van Peru. Wie zich kwalificeert voor een WK in de loodzware Zuid-Amerikaanse cyclus moet veel kwaliteiten hebben. Dus kijk door de twee nederlagen van Peru op dit WK heen. In beide duels hadden de Peruanen bovendien weinig geluk. En Peru mag dan uitgeschakeld zijn, de spelers hebben te veel eergevoel om het WK zonder punten te verlaten. Het land had 36 jaar gewacht op WK-deelname, dan moet de laatste wedstrijd toch nog een succesje opleveren.

Kunnen we spektakel verwachten?

Volledig scherm Mark van Bommel voert overleg met Bert van Marwijk tijdens de training van Australië. De vraag is of Van Bommel zich morgen al bij PSV kan melden. © AFP Jazeker! Australië moet per se winnen, Peru wil heel graag winnen. Er zal niet worden gerekend, beide ploegen zullen vol gas geven. Natuurlijk, de kracht van Australië was dit WK vooral de strakke defensieve organisatie, maar nu moeten de 'Socceroos' wel naar voren. Met hun passie kan dat spektakel opleveren.

Verder nog iets opvallends?