'Ik zag Pelé, Cruijff en Maradona, maar Ronaldo is de beste van allemaal'

In zijn column in de Engelse tabloid Daily Mail komt Terry Venables superlatieven tekort om het spel van Cristiano Ronaldo tegen Spanje (3-3) te duiden. ,,Hij was zó ongelooflijk goed. Die vrije trap, vlak voor tijd. Dat was niets minder dan een miraculeus schot. Hij schoot met zo ongelooflijk veel gevoel en kracht, en dat is niet ongebruikelijk bij hem, waarna de bal vlak onder de lat een schitterend 'dipje' maakte. Dat dipje maakte zijn specialiteit zo speciaal.''



Venables is gek van Ronaldo. ,,Hij is briljant, en zo ongelooflijk getalenteerd. Hij rent, en rent en rent, hij kan schieten uit alle posities, geeft voorzetten op maat, kan koppen als de beste en is een vrijetrappenspecialist pur sang. En, niet onbelangrijk; hij blijft maar scoren, uit alle hoeken, en dan ook nog de mooiste doelpunten die je kunt voorstellen. En net als Messi is hij zelden in de problemen op het veld, Cristiano Ronaldo heeft altijd een oplossing.''