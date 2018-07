In tactische invloed van Guardiola en Pochettino geloof ik zeker

Column Fransen en Belgen hebben een paar exceptione­le talenten in de ploeg

10:00 Nog geen moment heb ik het als voetballiefhebber betreurd dat Oranje niet op het WK in Rusland aanwezig is. Ik mis de Oranje-gekte in de straten en in de kroeg totaal niet en kijk veel rustiger naar de wedstrijden. Er zijn al grote verrassingen geweest, zoals de totaal onverwachte en ontluisterende afgang van onze oosterburen, en er viel genoeg te genieten, om uiteenlopende redenen.