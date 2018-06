Kane vol vertrouwen: We willen kampioen worden, niets meer of minder

,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we ons richten op de laatste vier of acht. We willen de wereldtitel winnen, niets meer of minder.'' Voor zichzelf heeft de 24-jarige Kane, die tijdens het vorige WK in 2014 nog vakantie aan het vieren was, ook iets moois in gedachten. ,,Ik wil de wereld laten zien wat ik te bieden heb.''



Engeland heeft in Rusland iets goed te maken. Bij het vorige WK moest de Engelse ploeg al na de groepsfase naar huis. Bij het EK in 2016 diende Engeland in de achtste finale voorrang te verlenen aan IJsland. ,,Onze resultaten uit het verleden kunnen ons helpen om te zien op welke punten we het beter moeten doen'', oordeelde bondscoach Gareth Southgate. ,,Onze WK-historie mag echter geen last zijn voor mijn jeugdige ploeg. Deze jonge gasten hebben de toekomst. Ze zijn hongerig en gretig.''