'Kers op de taart als Marokko wint op dag van Suikerfeest'

Door Tim Reedijk



Het begint te kriebelen bij Boussaboun en Ali Elkhattabi, eveneens oud-international van de Atlasleeuwen. ,,Het is een beetje dubbel. Enerzijds zijn we druk met het Suikerfeest, anderzijds wachten we af tot de aftrap”, vertelt Elkhattabi. ,,Ik heb niet per se zenuwen, ik hoef tenslotte niet te spelen”, vult Boussaboun aan.



Na weken van vooruitblikken gaat het om 17.00 uur eindelijk beginnen voor het Marokkaanse elftal. Tegenstander is Iran, volgens de oud-internationals een stugge ploeg. ,,Marokko heeft meer kwaliteit dan Iran, dat zeg ik met een objectieve blik”, aldus Boussaboun. ,,Maar vlak Iran niet uit. Ze schuwen niet de boel dicht te gooien, om met elf man voor het eigen zestienmetergebied te gaan staan. Dat is lastig voor iedereen, kijk maar naar vier jaar geleden tegen Argentinië (1-0, red.) toen het pas in blessuretijd misging. Ook toen stonden ze met z’n allen voor het eigen strafschopgebied.” Maar, zo denkt Elkhattabi, ,,het wordt sowieso een overwinning”. ,,Wel een zwaarbevochten.”



Met het Suikerfeest én de start van het WK wordt het een dag vol voetbal, eten en drinken met familie voor de Marokkanen. ,, Suikerfeest is een feest op zich, een mooi einde van een gezegende maand. Dat het voetbal nu kruist, is mooi meegenomen. Lekker thuis met de familie, gezamenlijk eten en drinken”, aldus Elkhattabi. Boussaboun daarentegen zit bij de NOS als analist, maar leeft wel mee. ,,Het is voor moslims één van de mooiste dagen. Als Marokko wint, is het dubbel feest, de kers op de taart. Ik hoor van kennissen dat ze met de hele familie gaan kijken, zo erg leeft het. We hebben er 20 jaar op moeten wachten.”