Kroatië maakt geen fout tegen zwak Nigeria

De Kroaten hadden het lastig tegen de fysiek sterke Nigerianen. Zonder zelf te scoren, kwamen ze na een half uur toch op voorsprong. Uit een hoekschop van sterspeler Luka Modric gaf de Nigeriaan Oghenekaro Etebo het laatste zetje. Onderweg hadden Ante Rebic en Mario Mandzukic de bal van richting veranderd. Even later was de tussen de linies zwervende Andrej Kramaric dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal uit een voorzet van Ivan Rakitic ging net over het doel.



Bij de Afrikanen stond William Troost-Ekong centraal achterin. De voormalige verdediger van FC Groningen en FC Dordrecht beet zich vast in de robuuste Juventus-spits Mario Mandzukic. Ook aan de bal toonde hij lef. ADO Den Haag-rechtsback Tyronne Ebuehi, die net als Troost-Ekong een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, zat de hele wedstrijd op de bank.



In de eerste helft schoten beide ploegen niet één keer op doel. Door het eigen doelpunt van Etebo konden de Kroaten na rust een voorsprong verdedigen. Nigeria was aanvallend onmachtig, maar probeerde het wel. Victor Moses voorop. Op snelheid maakte de rechtsbuiten het Ivan Strinic lastig. Tot kansen leidde het niet, al deed Moses alsof hij een strafschop verdiende na een duwtje van de linksback.



Een strafschop, de vijfde al vandaag op het WK, kwam er wél aan de andere kant. Scheidsrechter Sandro Ricci had geen videoref nodig om bij een hoekschop van Modric een overtreding te zien in het overdreven vastpakken van Mandzukic door Troost-Ekong. Modric besliste de wedstrijd: 2-0.



Eerder op de dag in groep D kwam Argentinië tegen IJsland niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Donderdagavond om 20.00 uur neemt Kroatië het tegen de Zuid-Amerikanen op.