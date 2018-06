Lopetegui ontslagen als bondscoach van Spanje

Rubiales, zelf pas enkele maanden in functie, verwijt Lopetegui vooral dat hij als werknemer van de bond zijn baas geen enkel moment heeft geïnformeerd over de onderhandelingen met Real Madrid noch het akkoord dat hij al had bereikt om daar na het WK als opvolger van Zidane aan de slag te gaan. ,,Ik hoorde het pas vijf minuten voordat Real Madrid het via een communiqué bekend maakte. Ik vroeg ze om het stil te houden, maar dat hebben ze niet gedaan.”

Het ontslag zorgde voor een tweede aardschok binnen de selectie, een dag na de eerste beving door het transfernieuws van Lopetegui. Het gros van de selectie van Spanje, die vrijdag tegen Portugal speelt, wist helemaal niets over de transfer van de bondscoach. Aanvoerder Sergio Ramos zou gisteren tijdens het crisisberaad Rubiales hebben gevraagd Lopetegui niet te ontslaan. ,,Ik heb de spelers mijn redenen uitgelegd,” zei de voorzitter, ,,en ze beloofden direct dat ze alles zullen geven om een goed WK te spelen. Maar dit is natuurlijk een ongelooflijk gecompliceerde situatie.”

Lopetegui en Real Madrid verrasten dinsdag vriend en vijand met de aankondiging. Rubiales ontstak volgende de Spaanse media in grote woede; niet alleen omdat Lopetegui een maand eerder zijn contract met twee jaar had verlengd, maar vooral vanwege het moment, drie dagen voor de eerste wedstrijd van Spanje op het WK.

De transfer van de bondscoach werd met keiharde kritiek in de meeste Spaanse media ontvangen. ,,Hij is een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt,” schreef het dagblad El País. Spanje beschouwt zich vooraf als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar ineens gaat het in het trainingskamp in Krasnodar niet meer over de wedstrijd tegen Portugal.