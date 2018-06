Lozano na 'belangrijkste goal ooit': Met ons hart gestreden

,,We winnen van Duitsland en dan maak ik de winnende treffer. Het is het belangrijkste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt", zei de 22-jarige Lozano na afloop. De aanvaller werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd door wereldvoetbalbond FIFA. ,,Hier ben ik erg blij mee maar ik ben vooral erg tevreden en gelukkig met onze prestaties als team. We hebben met ons hart gestreden en het harde werk betaalde zich uit", prees Lozano ook zijn teamgenoten die met sterk verdedigen ervoor zorgden dat het doelpunt van Lozano de enige bleef. ,,Ik weet niet of dit de grootste prestatie van Mexico ooit is op het WK maar zeker een van de mooiste momenten voor Mexico. En het brengt ons zoveel positiviteit en rust voor de rest van het toernooi."

Lozano laat 'meesterplan' coach Osorio slagen

Juan Carlos Osorio, de bondscoach van Mexico, had een half jaar geleden al een plan gemaakt om Duitsland te bestrijden in de eerste groepswedstrijd op het WK. In Moskou kwam het allemaal uit en dankzij een doelpunt van PSV-aanvaller Hirving Lozano versloegen de Mexicanen de regerend wereldkampioen met 1-0. ,,Ons team laat zien dat de toekomst van het Mexicaanse voetbal rooskleurig is", jubelde Osorio.



De 57-jarige Colombiaan noemde Lozano de belangrijkste factor in het verslaan van 'Die Mannschaft'. ,,Hirving is onze snelste speler en met twee snelle aanvallers voorin wisten we dat we Duitsland pijn konden doen", aldus Osorio, die vooraf al zei veel vertrouwen te hebben in een stunt.



,,En met alle respect, we hadden een nog ruimere voorsprong moeten nemen in de eerste helft. Daardoor werd het nog lastig in de tweede helft toen de klasse van Duitsland duidelijk werd. We bleven gelukkig overeind en hadden eigenlijk nog wel de 2-0 moeten maken. We gaan dit vieren en kijken vooruit naar de rest van het toernooi. Deze overwinning is alvast een cadeautje voor alle Mexicaanse fans."