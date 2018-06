Marokko neemt trots afscheid: 'Het was magisch'

,,We hebben Marokko goed vertegenwoordigd op dit WK'', zei Renard. ,,We mogen met een trots gevoel terugkijken op ons toernooi, het was magisch.'' Marokko, met heel wat spelers met Nederlandse roots in de ploeg, liet in de drie groepswedstrijden aantrekkelijk voetbal zien. De 'Leeuwen van de Atlas' vergaten echter de vele kansen af te maken en verloren daardoor van Iran en Portugal (twee keer 1-0). In de slotwedstrijd tegen Spanje wisten de Marokkanen toch nog van de 'nul' af te komen.

,,We misten wat ervaring die nodig was om deze groep door te komen. Maar we hebben aangetoond dat we twee van de beste ploegen ter wereld, Spanje en Portugal, goed partij kunnen bieden'', zei Renard, die niet weet of hij verder gaat als bondscoach. ,,Over mijn toekomst praten we later.''