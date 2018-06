'Messi naar huis sturen zou wat zijn'

Nu al recordaan­tal strafschop­pen op WK in Rusland

25 juni Het WK is pas net halverwege, maar nu al is in Rusland een recordaantal strafschoppen gegeven. Tijdens de groepswedstrijd tussen Portugal en Iran ging de bal voor de negentiende keer tijdens dit toernooi op de stip. Het record stond op achttien strafschoppen, bij de WK's van 1990, 1998 en 2002.