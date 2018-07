Mexico strijdt tegen de statistieken in duel met topfavoriet Brazilië

Het is gevaarlijk om te zeggen in een toernooi waarin favoriet na favoriet sneuvelt, maar Brazilië zou dit potje naar zich toe moeten trekken. Mexico boekte zijn topresultaat tegen Duitsland, maar won daarna moeizaam van Zuid-Korea en kreeg met 3-0 klop van Zweden. Het is op zijn best als het mag counteren, maar zoveel ruimte als het van de Duitsers kreeg zal het niet snel meer krijgen. Zeker niet van Brazilië. Bondscoach Tite repareerde het grootste euvel van de ploeg: de verdediging. Op het WK van 2014, in eigen land, kregen de Brazilianen 14 doelpunten tegen. Tot nu toe was dat er pas één. Thiago Silva is bovendien fit, dat is belangrijk voor de ploeg. Voor hem vervult Casemiro een sleutelrol als verdedigende middenvelder.