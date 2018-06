Neuer naar WK, Sané verrassende afvaller

Spanje kan tegen Zwitser­land nog niet imponeren

3 juni Spanje was vanavond nog niet in grootse vorm in aanloop naar het WK. De ploeg van bondscoach Julen Lopetegui had in het Estadio de la Cerámica van Villarreal uiteraard veruit meer balbezit dan Zwitserland, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel.