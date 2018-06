Poll: Was de strafschop van Frankrijk terecht?

Ronaldo haalt z'n gram 'Ik heb altijd in mezelf geloofd'

15 juni Supervedette Cristiano Ronaldo was vanavond met een hattrick de grote man namens Portugal in het voetbalfeest tegen Spanje: 3-3. Na afloop haalde hij zijn gelijk ten opzichte van iedereen die het niet (meer) in hem zag zitten.