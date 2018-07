Premier League levert veruit meeste kwartfinalisten op WK

De Engelse Premier League regeert het WK voetbal. Van de 184 spelers die nog in Rusland actief zijn, zijn er liefst 50 actief in de hoogste Engelse divisie. Daarmee laat de Premier League de andere topcompetities ver achter zich. Dat blijkt uit cijfers van Opta.

Bij het begin van het WK leverde de Premier League 111 spelers. Ruim 45 procent van hen stootte door tot de laatste acht. Van hen staan er liefst elf onder contract bij Manchester City, dat hofleverancier onder de teams is. De Engelse grootmacht levert vier Engelsen (Walker, Stones, Delph en Sterling), vier Brazilianen (Gabriel Jesus, Danilo, Ederson en Fernandinho), twee Belgen (De Bruijne en Kompany) en een Fransman.

Tottenham Hotspur en Manchester United leveren negen kwartfinalisten, en completeren daarmee de top 3 van best vertegenwoordigde clubs.

Alle spelers van het Engelse team voetballen in de nationale competitie en dat helpt de score flink omhoog. Zonder deze spelers mee te rekenen scoort de Premier League echter ook bovengemiddeld. Dertig procent van de buitenlanders uit de PL bereikte de kwartfinales. Het gemiddelde voor het gehele toernooi ligt (uiteraard) op 25 procent, aangezien 8 van de 32 ploegen tot de kwartfinale reikt. België, dat elf selectieleden in Engeland heeft spelen, levert een belangrijke bijdrage.

Dankzij het doorstoten van de Russische nationale ploeg is de Russische competitie de op een na grootste spelersleverancier, samen met de Spaanse La Liga. Beide leveren 24 spelers. Van de Russische selectie spelen 21 spelers in eigen land. De Russische Premjer Liga begon met 37 afgevaardigden. Zenit St. Petersburg was met zeven spelers hofleverancier, daar zijn er nog zes van over.

Bij het begin van het toernooi waren er vanuit Spanje nog liefst 71 spelers actief. Tweederde daarvan is dus al naar huis. Opvallend is wel dat Atlético Madrid nog zes spelers in Rusland actief weet. Het begon met negen, en daarvan werden alleen de Spanjaarden Koke, Costa en Saul uitgeschakeld. Griezmann en Hernandez (Frankrijk), Filipe Luiz (Brazilië), Godín en Jimenez (Uruguay) en Vrsaljko (Kroatië) doen allemaal nog mee.

Na Engeland, Rusland en Spanje volgen de Italiaanse Serie A (nog 21 van de 61 spelers), de Ligue 1 (19 van de 49) en de Bundesliga. De Duitsers doen het verhoudingsgewijs erg slecht: van de 64 afgevaardigden zijn er nog maar 11 actief. Dat heeft natuurlijk te maken met de uitschakeling van de Mannschaft, maar ook met het verlies van buurlanden Denemarken, Polen en Zwitserland.

Engeland is ook het enige land dat nog een speler van het tweede niveau in Rusland rond heeft lopen. De Zweed Pontus Jansson (Leeds United) is de enige van 22 Championship-voetballers die kwartfinales wist te bereiken.