Salah meldt zich voor het eerst bij groepstraining

Salah liep op 26 mei tegen Real Madrid een zware schouderblessure op na een 'heupworp' van Sergio Ramos. De aanvaller van Liverpool moest zich meteen laten vervangen. Meteen rezen twijfels of hij (de start van) het WK zou halen. De voorbije dagen meldde de medische staf van de Egyptische voetbalbond dat Salah aan de beterende hand was. Vanmiddag meldde hij zich voor het eerst bij de groepstraining in Grozny.



Het is nog onduidelijk of Salah vrijdag kan aantreden in het eerste WK-duel met Uruguay. De Egyptische bond hult zich daarover nog in nevelen. ,,Het herstel van Salah vordert goed, maar er is nog niks definitiefs beslist over zijn beschikbaarheid. We volgen zijn situatie uiteraard nauwgezet op en zullen pas op het laatste moment beslissen over zijn aantreden.''