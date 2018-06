Salah zorgt voor opschudding door ereronde met omstreden Kadirov

Daar was de nationale selectie van het Afrikaanse land voor enkele duizenden toeschouwers aan het trainen. Kadirov liet zich uitgebreid fêteren en fotograferen met de trefzekere aanvaller die nog niet fit is en daardoor aanvankelijk in het hotel was achtergebleven. Op de uitnodiging van de controversiële leider, die onder meer een gewelddadige reputatie heeft, ging hij echter nietsvermoedend in.



,,Het stadion barstte uit in enthousiast geschreeuw toen de Egyptische Mohamed Salah en ik verschenen", liet Kadirov via de sociale media weten. Volgens de omstreden leider zijn Salah en de Egyptische teamleiding dankbaar voor het onthaal en de gastvrijheid in Tsjetsjenië. Hij deelde ook nog een paar sneren uit aan de landen die Rusland het WK niet zouden gunnen. ,,De vijanden van Rusland hebben veel gal uitgespuwd. Maar president Vladimir Poetin en zijn team hebben bewezen dat er geen taak te moeilijk is voor ons grote thuisland Rusland.''



De Egyptische ploeg arriveerde zondag in Grozny. Die keuze als thuishaven tijdens het WK leidde tot veel kritiek. Tsjetsjenië staat bekend als een van de Russische gebieden waar de mensenrechten en de burgerrechten ernstig worden geschonden. Kadirov zou Salah hebben misbruikt om zijn populariteit onder de bevolking te vergroten en zijn imago te verbeteren.