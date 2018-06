Scoren op dit WK doe je uit een spelhervatting

Het WK is slechts één speelronde onderweg, maar één trend is al duidelijk zichtbaar. Ruim 60 procent van de doelpunten die in Rusland zijn gemaakt, zijn voortgekomen uit standaardsituaties. Dat percentage lag tijdens het vorige WK nog slechts op 28,1 (zie kader). Wat is er aan de hand?



,,De ruimtes worden steeds kleiner", verklaart voormalig trainer en analist Aad de Mos, die vanaf zonnig Ibiza geen minuut van het WK mist. ,,Op een stuk van slechts dertig meter spelen twintig man. Dan heb je veel contacten. En dus veel mogelijkheden op een vrije trap, een penalty of een corner. Daar wordt ook flink op geoefend, want het is een grote kans om te scoren. Elke ploeg heeft wel een of twee spelers die een goede corner of vrije trap kan nemen."