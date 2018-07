Southgate en jonge held Pickford kunnen geluk niet op

,,Dit is een fantastisch resultaat. We hebben het zelf verdiend. We hadden het in de reguliere speeltijd moeten afmaken. Na de gelijkmaker in de extra speeltijd heeft mijn ploeg karakter getoond. De spelers bleven na die zware tegenvaller kalm hun taken uitvoeren.''



De strafschoppenreeks liep voor Engeland, dat een pover verleden heeft in dit opzicht, goed af. ,,We hebben er lang met elkaar over gesproken. We hebben naar de technische factoren gekeken en naar de rol van de doelman. We moesten als team de uitvoering ons volledig eigen maken. Dat is gelukt en dat maakt deze overwinning extra speciaal. De spelers hebben hier hun eigen verhaal geschreven en een stukje historie toegevoegd aan hun carrière. Maar ik wil dat we doorgaan. Ik wil namelijk nog niet naar huis.''