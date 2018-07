Spanje wil afrekenen met vloek van het gastland

Naar wie moeten we kijken?

Diego Costa is niet de meest geliefde speler in de voetbalwereld. Duwen, overtredingen en schwalbes: de in Brazilië geboren Costa haalt op het voetbalveld geregeld zijn trukendoos boven, maar niet zonder succes. Ondanks dat hij gepasseerd werd voor het EK van twee jaar geleden en in de voorbereiding allesbehalve een vaste waarde was bij La Selección deed El Mapache de netten al drie keer trillen dit WK. Zijn on-Spaanse manier van voetballen oogt niet altijd even fraai, maar effectief is het zeker.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Reeds elf keer troffen de landen elkaar, waarvan Rusland maar één wedstrijd wist te winnen. In 1971 klopte de Sovjet-Unie Spanje met 2-1 dankzij goals van Viktor Kolotov en Vitaliy Shevchenko. De meeste recente ontmoeting draaide overigens uit op een gelijkspel. Op 14 november vorig jaar werd het in Sint-Petersburg 3-3.

Wie is de fav oriet?

Spanje. Rusland won dan wel makkelijk van Saoedi-Arabië en Egypte, maar verloor met ruime cijfers van Uruguay. De Russen spelen echter wel in eigen land en zullen gebrand zijn op een topprestatie. Spanje speelde twee keer tegen het gastland in de knock-outfase op het WK en werd evenveel keer uitgeschakeld. In 1934 werd La Roja uitgeschakeld door Italië in de kwartfinale, terwijl de ploeg het in 2002 (ook in de kwartfinale) moest afleggen tegen Zuid-Korea na strafschoppen. Bovendien slaagden de Spanjaarden er nooit in om het gastland op een WK te verslaan.

Enquete poll Wie haalt de kwartfinale? Spanje

Rusland Wie haalt de kwartfinale? Spanje (83%)

Rusland (17%)

Kunnen we spektakel verwachten?

Daar vrezen we een beetje voor. Spanje is op papier een klasse te sterk voor de Russen, waardoor het gastland mogelijk heel verdedigend gaat spelen, waardoor Spanje niet vrij kan voetballen. Het is een veel geziene tactiek dit WK bij de 'mindere' ploegen. De echte voetballiefhebber kan evenwel nog steeds genieten van de klasse van spelers als Isco en Iniesta.

Verder nog iets opvallends?

Fernando Hierro en Stanislav Cherchesov stonden ook als speler tegenover elkaar, tijdens de kwartfinale van de Europa Cup 1. Real Madrid en Spartak Moskou namen het toen tegen elkaar op. Na een scoreloos gelijkspel wipten de Russen de Spaanse grootmacht uit het toernooi.