Tite mag van spelers bondscoach blijven na uitschakeling op WK

In twee jaar onder Tite verloor Brazilië tot aan het WK alleen één vriendschappelijke wedstrijd. Na de onfortuinlijke nederlaag tegen België wilde de bondscoach niet over zijn toekomst praten. ,,Dat is nu niet gepast. Als over een week of twee de stofwolken zijn opgetrokken, zullen we daar rustig over gaan praten.''

Tite arriveerde vandaag met een klein deel van zijn selectie in Rio de Janeiro. De meeste spelers bleven in Europa achter. Vedette Neymar liet zich niet zien. De duurste voetballer ter wereld reageerde alleen via Instagram op de uitschakeling. ,,Dit is het treurigste moment uit mijn carrière. De pijn is groot, omdat we wisten dat we wereldkampioen konden worden. Helaas was het niet ons moment.''