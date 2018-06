VS houden Frans sterrenteam op gelijkspel in uitzwaaiduel

Frankrijk vertrekt naar het WK voetbal in Rusland na een moeizaam gelijkspel in de uitzwaaiwedstrijd. In Lyon speelden de Fransen 1-1 tegen de Verenigde Staten, die zich niet hebben geplaatst voor de eindronde van het wereldkampioenschap.

Bondscoach Didier Deschamps startte tegen de VS in een sterke opstelling met zijn topaanvallers Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Olivier Giroud. Het waren echter de bezoekers die tegen de verhouding in op voorsprong kwamen. Julian Green profiteerde op slag van rust van een fout achterin bij verdediger Djibril Sidibé en schoot de bal achter doelman Hugo Lloris.

Frankrijk creëerde in de tweede helft tal van kansen tegen de Amerikanen, waar Matt Miazga (Vitesse) na een uur werd gewisseld. De Amerikaan was in botsing gekomen met spits Giroud, die met een bloedende hoofdwond eveneens naar de kant ging. Pas in de 78ste minuut zorgde Mbappé voor de bevrijdende gelijkmaker. Nabil Fekir en Ousmane Dembélé waren in de slotfase nog dicht bij de winnende treffer voor 'Les Bleus'.

,,Het is altijd beter om te winnen, maar het is een voorbereidingswedstrijd en we misten net dat beetje extra", zei bondscoach Didier Deschamps. ,,We kregen veel kansen tegen een ploeg die weinig ruimte weggaf. Tegen het einde trokken we de wedstrijd echter naar ons toe."