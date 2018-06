Welke supporters maken de meeste indruk in Rusland?

Müller: Deze zege geeft ons vleugels

23 juni Bondscoach Joachim Löw moest er heel lang op wachten, maar hij zag dat de vechtlust van het Duitse elftal diep in blessuretijd toch nog werd beloond. ,,We zijn er altijd in blijven geloven, daarom verdienen we deze overwinning.'' De aangegeven vijf minuten blessuretijd waren bijna verstreken toen Toni Kroos uit een vrije trap de winnende treffer maakte in Sotsji.