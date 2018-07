WK-stadion in Volgograd getroffen door zware regen

Daardoor ontstond een gat van enkele meters en liep een voetgangerspad onder met modder. Ook in het stadion zelf ontstonden gaten in de constructie. Volgens een plaatselijke medewerker zullen alle herstelwerkzaamheden minimaal een week in beslag nemen.

,,Het spijt me voor de stad. Er is veel geïnvesteerd in deze accommodatie, maar één regenbui heeft het al aangetast'', aldus een inwoner. Volgens een woordvoerder van de lokale overheid was er sprake van extreme neerslag. ,,Dit gebeurt eens in de honderd jaar. Voor ons is dit een noodtoestand.''