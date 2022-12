Argentijnen massaal de straat op na overwinning op Oranje

In de Argentijnse hoofdstad zijn duizenden uitzinnige Argentijnen de straat opgegaan na de overwinning op Oranje. Vol vertrouwen kijken zij naar het vervolg van het toernooi in Qatar. Dinsdag wacht Kroatië.

Na de laatste penalty hingen Argentijnen massaal uit hun ramen om de overwinning te vieren. Overal klonk geschreeuw en Argentijnse voetbalcommentatoren hadden geen stem meer over. Heftig geëmotioneerd deden zij hun best om nog iets van verslag te doen na het laatste fluitsignaal. Ze konden niet bevatten wat voor spektakelstuk ze net achter de rug hadden.

Uit de afgeladen kroegen in de hoofdstad stoof iedereen naar buiten om elkaar op straat in de armen te vallen. Tranen van blijdschap en spanning biggelden van de Argentijnse gezichten. Binnen enkele minuten vulden de straten zich van vele wijken in de Argentijnse hoofdstad. Druk toeterend bewegen de auto's zich momenteel door Buenos Aires. ,,Vamos Messi, vamos Messi”, klinkt het overal.

‘Wint niet springt is een Brit’

Na elke gewonnen wedstrijd tot nu toe verzamelen duizenden Argentijnse fans zich rondom de Obelisco, een monument dat gelegen is aan de Avenida 9 de Julio, een van de breedste straten ter wereld. Dat het inmiddels hard regent en onweert lijkt de voetbalfanaten niet tegen te houden. ,,Wie niet springt, is een Brit”, klinkt het door de regen heen. Dat is een verwijzing naar de oorlog tegen Engeland om de Falklandeilanden (die in Argentinië overigens Las Malvinas worden genoemd) in 1982.

Argentijnse voetbalfans in een kroeg in Buenos Aires.

Zenuwen, drama en blijdschap

De Argentijnse media zijn uiteraard lyrisch over La Albiceleste, het nationale voetbalteam dat Oranje via penalty's versloeg. De Argentijnse sportkrant Olé heeft geen gebrek aan superlatieven om de winst van hun land te kwalificeren. ,,Er is een team dat speelt met een ziel. Het is een team waar je hart sneller van gaat kloppen. Dit is een team dat alles doet voor het nationale shirt. Wat een manier om de laatste vier te bereiken!” De krant La Nación heeft het over ‘zenuwen, drama en blijdschap. Een waterval aan emoties.’ Volgens dagblad Clarín heeft aanvoerder Lionel Messi vanavond - maar eigenlijk het hele toernooi al - ‘magisch leiderschap’ vertoond.