Bayern München met 17 spelers op WK hofleverancier in Qatar

Geen twijfels over doelman bij Duitsland: ‘Manuel Neuer eerste keus op WK’

Hoewel hij pas net is hersteld van een blessure, is Manuel Neuer de eerste keus om plaats te nemen in het Duitse doel tijdens het WK voetbal in Qatar. Dat zei keeperstrainer Andreas Kronenberg van de Duitse nationale ploeg dinsdag tegen de publieke omroep ARD.

8 november