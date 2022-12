Bondscoach Portugal heeft invaller Cristiano Ronaldo nog nodig dit WK: ‘Hij kwam met juiste spirit het veld in’

Cristiano Ronaldo is bij het WK in Qatar niet definitief uit beeld geraakt van Fernando Santos. Dat zei de Portugese bondscoach na de zege van 6-1 in de achtste finales op Zwitserland.

Santos passeerde Ronaldo en zag zijn vervanger Gonçalo Ramos drie keer scoren. ,,Ik bepaal mijn tactiek en opstelling per wedstrijd. Ik heb alle 24 spelers die ik nog over heb in mijn selectie hard nodig”, zei Santos, die Ronaldo in de tweede helft bij een ruime voorsprong wel liet invallen.

,,Ronaldo en ik hebben een uitstekende band. Ik ken hem al vanaf het moment dat hij pas 19 jaar was en bij Sporting Portugal speelde”, aldus Santos. ,,Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en vanaf het moment dat ik in 2014 als bondscoach begon, werken we heel goed samen. We hebben nooit problemen gehad. Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld. Hij kwam vandaag ook met de juiste spirit het veld in.”

Volledig scherm Gonçalo Ramos. © ANP / EPA

Santos was erg te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,We speelden goed in balbezit, hadden veel positiewisselingen en voetbalden met veel vertrouwen. Eigenlijk ging alles goed vandaag”, zei de bondscoach, die waakt voor onderschatting tegen de komende tegenstander Marokko. ,,Dat is een sterk en competitief team. Ze hebben net gewonnen van titelkandidaat Spanje.”

Rolmodel

Gonçalo Ramos, Ronaldo's vervanger was na afloop in de wolken. ,,Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet durven hopen dat ik in de knock-outfase van het WK in de basis zou staan”, aldus Ramos, die tot dinsdag pas een handvol interlands speelde. ,,Ik heb nog niet de tijd gehad om goed te kijken, maar ik zag net al wel even snel dat ik ontzettend veel berichtjes heb gekregen.”

Ramos keek wel uit om iets slechts te zeggen over de 37-jarige aanvoerder Ronaldo. ,,Hij is een rolmodel voor mij, net als bijvoorbeeld Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic dat zijn. We hebben elkaar dit toernooi in de selectie van Portugal allemaal heel hard nodig. We moeten niet te lang blijven hangen in deze euforie. De volgende wedstrijd begint gewoon weer bij 0-0.”

