Bondscoach Senegal over Oranje: ‘We weten dat we een goed team tegenover ons krijgen’

Senegal houdt zich maandag bij de start van het wereldkampioenschap voetbal tegen Oranje vast aan de vorige twee WK-deelnames, in 2002 en 2018. In beide gevallen won het Afrikaanse land de eerste wedstrijd, van respectievelijk Frankrijk (1-0) en Polen (2-1).

,,Het is ontzettend belangrijk om goed te starten”, zei bondscoach Aliou Cissé, die als speler deel uitmaakte van de Senegalese selectie in 2002. “De ervaring die we hebben en onze status in Afrika geven ons veel vertrouwen.”

Cissé moest tijdens de persconferentie in Doha veel vragen beantwoorden over het ontbreken van sterspeler Sadio Mané. De aanvaller van Bayern München is geblesseerd. ,,Hij is van grote waarde voor ons”, aldus de trainer. ,,We zullen hem zeker missen tegen Oranje. Maar we hebben al vaker zonder hem gespeeld. We hebben een team met veel ervaren spelers, aangevuld met jong talent. We zijn er klaar voor om de uitdaging aan te gaan.”

Senegal, dat dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de Afrika Cup won, strandde bij het WK van 2002 in de kwartfinales. Vier jaar terug overleefde het team in Rusland net niet de groepsfase.

,,We moeten de fouten die we tijdens het laatste WK hebben gemaakt, niet herhalen”, aldus Cissé, die zichzelf als een optimist omschreef, maar niet verder wilde kijken dan de poulefase. ,,Het Afrikaanse voetbal heeft wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel van onze spelers voetballen in de grote Europese competities. De verschillen zijn kleiner geworden.”

Bij Oranje doet Memphis Depay, die net hersteld is van een hamstringblessure, niet vanaf het begin mee. ,,Maar Oranje heeft in aanvallend opzicht keuzes genoeg, zoals Cody Gakpo bijvoorbeeld”, sprak Cissé, die veel bewondering heeft voor Louis van Gaal. ,,Ik hoef hem hier geloof ik niet meer voor te stellen. Hij heeft een grote staat van dienst.”

Cissé is zich ervan bewust dat ook het Nederlands elftal vaak met een overwinning begint op een eindtoernooi. ,,We weten dat we een goed team tegenover ons krijgen.”

