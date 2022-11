Cody Gakpo begint als basisspeler aan WK: ‘Als wereldkampioen onder de kerstboom, het kan’

Enner Valencia niet ongeschon­den uit openingsdu­el: ‘Maar ik hoop tegen Nederland weer te kunnen spelen’

Enner Valencia is niet ongeschonden uit de openingswedstrijd van het WK tussen Ecuador en gastland Qatar (2-0) gekomen. De topscorer aller tijden van Ecuador (37 goals in 75 interlands) heeft last van zijn knie en enkel.

20 november