Column Thijs Zonneveld | Andries Noppert is niet normaal, en wij al helemaal niet

Oran­je-doel­man Andries Noppert populair op Insta: aantal volgers tijdens WK verviervou­digd

Het aantal Instagramvolgers van Oranje-keeper Andries Noppert is tijdens het WK in Qatar bijna verviervoudigd. Voorafgaand aan het toernooi had de keeper van SC Heerenveen nog zo’n 27.000 volgers, donderdag zijn dit er 107.000. Daarmee heeft Noppert, die eerst onderaan het lijstje hing, ploeggenoten Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor en Justin Bijlow ingehaald.

12:02