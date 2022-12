Cristiano Ronaldo is niet gediend van commentaar Zuid-Koreaanse speler: ‘Je moet je mond houden’

Voetballend wist hij weinig indruk te maken, maar na afloop van de WK-wedstrijd met Zuid Korea ( 2-1 nederlaag ) was het toch weer Cristiano Ronaldo die het onderwerp van gesprek was. De Portugees maakte rond zijn wissel een bijzonder ontevreden indruk, maar dat had volgens bondscoach Fernando Santos niets met hém te maken.

Ronaldo beende na 65 minuten spelen, toen hij net als twee ploeggenoten werd gewisseld, zichtbaar geïrriteerd van het veld. Na de nodige gebaren ging de clubloze stervoetballer enigszins verveeld op de bank zitten. Vanaf daar zag hij hoe Hwang Hee-chan in de blessuretijd het bevrijdende winnende doelpunt maakte voor de Zuid-Koreanen.

Op de persconferentie na de wedstrijd kreeg Santos de vraag wat er gebeurde bij de wissel van Ronaldo. ,,Hij was boos ja", reageerde de bondcoach. ,,Op een van de spelers van Zuid-Korea die hem beledigde toen hij van het veld ging. Die vond dat hij op moest schieten. Ik heb het ook gehoord, het was in het Engels. Pepe ging daarna nog achter die Koreaan aan.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo op de bank. © REUTERS

,,Hij vond dat ik door moest lopen en ik vertelde hem dat hij zijn mond moest houden", zo quoten Spaanse media Ronaldo. ,,Hij is geen autoriteit. Maar er is geen enkel probleem, zulke dingen gebeuren in het heetst van de strijd.”

Portugal komt dinsdag om 20.00 uur weer in actie. In de tweede ronde van het WK is de nummer twee uit groep G dan de tegenstander.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo (r) en bondscoach Fernando Santos. © ANP / EPA

