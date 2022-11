Dagvergoeding betaalde WK-fans geschrapt na ‘negatieve berichtgeving’ over Qatar: ‘Helaas’

De fans maken deel uit van het zogeheten Fan Leader-programma, een initiatief van het Qatarese organisatiecomité. Qatar betaalt onder andere de vlucht en het verblijf van de fans. Ze moeten in ruil daarvoor op sociale media positieve berichten over het WK verspreiden. Ook zouden zij “beledigende” reacties van derden moeten rapporteren, zo kwam onlangs naar voren uit onderzoek van de NOS. Ook vijftig Oranjefans, waaronder de Tietenman, zijn op kosten van Qatar naar het WK.

De fans met wie The Guardian sprak zeggen dat de dagvergoeding drie dagen geleden is stopgezet vanwege de ,,negatieve berichtgeving” die Qatar heeft gekregen toen naar buiten kwam dat er supporters betaald werden.

,,Vanwege de recente ontwikkelingen in de media willen we graag onze bezoekende fans beschermen tegen de onjuiste verklaringen omtrent ‘fans die betaald krijgen voor de reis’. Bijgevolg wordt de dagvergoeding helaas niet meer verstrekt”, stond in een bericht dat de supporters ontvingen. ,,De toelage was bedoeld als een kleine tegemoetkoming bovenop uw persoonlijke middelen om bij te dragen aan de consumpties tijdens uw verblijf.”

,,We hebben vooraf steeds gevraagd voldoende geld mee te brengen om uw eigen kosten van levensonderhoud te dekken en we hebben ons gebonden om vluchten, accommodatie en kaartjes voor de openingswedstrijd te dekken”, zo is verder in de e-mail te lezen. De fans zeggen tegen The Guardian zich zorgen te maken over hoe ze de rest van hun verblijf moeten bekostigen.

De Supportersclub Oranje heeft nog geen signalen gekregen dat de dagvergoeding van Oranjefans ook is ingetrokken. Dat zegt bestuurder Theo Pouw. Volgens hem zijn vanuit Nederland veertig Oranjefans op kosten van Qatar op het WK. ,,Maar ik heb niets van ze gehoord”, meldt hij. ,,Ik vind er ook niet zoveel van. Ik heb de contracten niet gelezen. Dit is het risico als je een afspraak maakt.”

Alcoholverbod

Het zijn niet de eerste afspraken die Qatar vlak voor het toernooi verandert. Eerder vandaag werd ook duidelijk dat twee dagen voor de start van het WK is besloten dat er geen alcohol mag worden gedronken rond de voetbalstadions.

,,We vinden het jammer dat dit besluit genomen is, zeker zo kort nog voor het toernooi”, reageerde de KNVB op dat besluit. ,,Want voor velen hoort een biertje bij het beleven van een leuke voetbalwedstrijd. Aan de andere kant zou er in de stadions zelf al geen alcohol worden geschonken en is en blijft alcohol verkrijgbaar bij onder meer het FIFA Fan Festival en de meeste hotels. En uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het voetbal zelf.”

