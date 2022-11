Daley Blind: ‘Stoere praat van de bondscoach? Liever dan dat hij roept dat wij hier niets te zoeken hebben’

Daley Blind benadrukte tijdens de ontmoeting met de pers nog maar eens dat er op dit WK geen makkelijke te kloppen landen zijn. Costa Rica en Iran leden enorme nederlagen maar wonnen hun tweede wedstrijd. Blind zag ook de Argentijnen worstelen. ,,Het niveau van veel landen komt dichterbij elkaar te liggen’’, zegt Blind.



,,Er zijn veel interessante uitslagen. Hoe dat kan? De voorbereiding is kort geweest, korter dan normaal. Dat zou iets kunnen zijn. Maar dat is zoeken naar excuses, we kijken naar onszelf. Er zijn gewoon geen makkelijke wedstrijden op een WK. Ook Qatar dinsdag niet. Dat land wil de eer in eigen land hoog houden. Die gaan straks als de brandweer. En wij zijn zeker niet in de positie om teams te onderschatten.’’

Met dat laatste doelt Blind uiteraard op de matige partij tegen Ecuador. De Zuid-Amerikanen waren beter, maar Oranje pakte een punt. De wedstrijd werd uitgebreid nabesproken. ,,Er waren genoeg punten die beter kunnen’’, zegt Blind. ,,Het was niet onze allerschoonste wedstrijd om het maar zo te noemen. We zullen moeten verbeteren om resultaten te behalen.’’

Naast Blind was Gakpo aangeschoven in de perszaal naast het trainingsveld, waar Oranje nog een besloten training afgewerkt moest worden. De aanvaller scoorde tegen Senegal en Ecuador en werd meteen weer gelinkt aan Manchester United. Dat lokte uiteraard Engelse journalisten naar het trainingscomplex van Oranje. Gakpo kreeg de vraag of hij een wintertransfer uit kon sluiten, maar dat deed de PSV’er niet. ,,Eerst het WK, dan zien we wel verder’’, zei de aanvaller.



,,Het is leuk om al die geruchten te horen. Of ik verlegen wordt van complimenten? Het is een teamsport, het draait niet om één speler. Maar al mensen mooie dingen over je schrijven, is dat leuk. Al probeer ik er niet mee bezig te zijn. Bij mij kunnen er ook dingen beter, ik kan de ploeg meer helpen door balvaster te zijn. Wat er wel goed gaat? Ik maak goals. Ja, de bondscoach zei dat ik een ster kan worden, maar daar probeer ik niet over na te denken. Ons doel blijft wereldkampioen worden, dát willen we bereiken.’’

Dat blijft ook zo nu Ecuador aantoonde dat Oranje nog wel te ontmantelen is. Dat Van Gaal zei dat Oranje een grote kans maakt op de wereldtitel, werd omschreven als stoere praat. ,, Ik weet niet of het stoere praat was’’, zegt Blind. ,,Je hebt ambities en onze trainer spreekt die ook hardop uit. Ik heb liever dat hij dat zegt dan dat hij roept: we hebben hier niets te zoeken. Maar je hoeft ons niet te vertellen dat het een lastige opgave is.’’

Gevraagd naar de prestaties van Gakpo en de overeenkomsten met zijn start op het WK van 2014, gaf Blind een interessant antwoord. ,,Die wedstrijd tegen Spanje, daar heb ik weleens van gezegd dat het mijn leven heeft veranderd. Een WK is bijzonder. Ik heb Alderweireld, Vertonghen en Eriksen ook een berichtje gestuurd dat het mooi is dat wij er toch weer bij zijn. We kijken veel, er is een soort huiskamer in ons hotel. Dan zie ik spelers die ik nog niet kende, ook bij de Argentijnen. Het WK kan spelers in het licht zetten. En het was mooi om de emotie bij Messi te zien na die goal.’’

