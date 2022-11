De Louis van Gaal-Barometer: ‘Heb mijn spelers gevraagd niet meer over politieke zaken te praten’

De persconferenties van Louis van Gaal zijn vaak onnavolgbaar. De gemoedstoestand van de bondscoach is zelden te peilen. Deze site registreert in Qatar na elk optreden hoe Van Gaal zich aan de wereld toont.

Waar?

In het gigantische perscentrum in Doha, waar de bondscoach na afloop nog moest poseren voor tientallen selfies met journalisten. De FIFA gruwelt er doorgaans van, maar de pers uit Afrika en Azië greep deze kans. Omdat er journalisten van over de hele wereld aanschuiven, was er geen lijn te ontdekken in de persconferentie. Het ging van hot naar her.

Humeur?

Van Gaal zat er heerlijk in deze keer. Zelfs bij de vraag over de rap die Memphis Depay samen met Quincy Promes heeft gemaakt, bleef hij vriendelijk. Virgil van Dijk moest hem eerst nog van wat uitleg voorzien, door te zeggen dat Depay ‘een nummertje heeft uitgebracht’. „Oh, daar luister ik niet naar. Niet mijn muziek”, zei Van Gaal triomfantelijk.

Nog meer van de vrolijke versie van Van Gaal?

Zeker. Een Spaanse verslaggever meldde dat de Spaanse bondscoach Luis Enrique niemand minder dan Van Gaal beschouwt als de beste trainer met wie hij als speler ooit werkte. „Ik zie zijn Spaanse elftal spelen en die kunnen wereldkampioen worden hoor. Niet alleen door de kwaliteit van zijn groep, maar ook door coach Luis Enrique”, zei Van Gaal. En dan vrolijk tegen de verslaggever: „Hé, ik herken je.”

De vraag van de verslaggever – hoe het toch kwam dat Van Gaal nu zo ontspannen is, terwijl hij in zijn tijd bij FC Barcelona zo angry was – bleef onbeantwoord. De bondscoach hield het bij: „Ik ben niet veranderd, maar ik heb me wel ontwikkeld.”

Als columnist Willem van Hanegem heeft gekeken, waar zou hij zich aan hebben gestoord?

Vast het antwoord op de vraag of Van Gaal liever topverdedigers heeft of topaanvallers. „Ik wil altijd minimaal drie of vier creatieve spelers hebben. Ik heb altijd redelijk veel succes, ik denk dat ik dat goed zie.”

En de serieuze noot?

Die was er ook. Journalisten hoeven niet meer naar Van Gaal te komen voor vragen over Qatar, mensenrechten of de OneLove-aanvoerdersband. „Ik spreek niet meer over politieke zaken. Er staat een punt achter sinds wij de migranten hebben laten meetrainen. Ik heb ook mijn spelers gevraagd om niet meer over politieke zaken te praten.”

Nog een uitsmijter?

Ja. Van Gaal weet opeens niet zeker meer of dit WK wel zijn afscheid is als trainer. „Of dit mijn laatste toernooi is, is nog de vraag. Je weet het nooit, maar ik denk het wel.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.