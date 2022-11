De Louis van Gaal-Barometer: ‘Ik ben helemaal geen zonaanbidder’

Woedende bondscoach Iran wil dat Jürgen Klinsmann opstapt bij FIFA, Duitser is zich van geen kwaad bewust

Bondscoach Carlos Queiroz van Iran is woest na uitspraken van Jürgen Klinsmann over zijn ploeg en wil dat de Duitse oud-bondscoach zijn rol als expert bij wereldvoetbalbond FIFA neerlegt. De Duitser had kritiek geuit op de speelwijze van Iran in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Wales.

27 november