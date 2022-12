De panda’s blijken beroerde voorspellers of ze hebben gewoon hekel aan onze vlag

Lionel Messi is het epicentrum van Qatar: ‘Als het niet lukt, zal het hem worden vergeven’

Het Nederlands elftal heeft vanavond het lot van de grootste voetballer van deze eeuw in handen. Als Oranje Lionel Messi (35) tijdens zijn last dance weghoudt bij zijn heilige graal in Qatar, huilt de voetbalwereld met hem mee. Een week lang in het spoor van de mondiale knuffel.

14:14